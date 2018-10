Il Pescara passa a La Spezia e vola a +5 dal Verona

Ottima vittoria della formazione di Pillon in trasferta. Spezia-Pescara: successo in trasferta e primo posto consolidato

Il Pescara di Pillon è sempre più primo in classifica. Nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie B 2018/2019, il club abruzzese ha ottenuto una bella vittoria, battendo lo Spezia in trasferta. Il Pescara, a quota 15 prima della sfida si porta a più 6 dallo Spezia e a +5 dal Verona secondo in classifica (naturalmente con una partita in più per gli abruzzesi). La formazione di Pillon, vera e propria sorpresa di questa stagione ha espugnato il Picco di La Spezia vincendo per 1-3. Spezia-Pescara: ecco come sono andate le cose.

Il Pescara si è portato in vantaggio dopo 9 minuti con Mancuso. Gli abruzzesi hanno poi trovato il secondo gol, al minuto 35 con Gaetano Monachello. Lo Spezia di Marino non è rimasto a guardare e al minuto 37 ha provato a riaprire la gara con Galabinov, schierato al centro dell’attacco a tre insieme a Bidaoui e Gyasi. Lo Spezia però non ha trovato il gol del 2-2, permettendo al Pescara di triplicare e di chiudere definitivamente la sfida con il secondo gol personale di Monachello, al minuto 56.

IL TABELLINO

Marcatori: 9′ Mancuso (P), 35′, 56′ Monachello (P), 37′ Galabinov (S)

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci (68′ Maggiore), Crimi; Gyasi (61′ Pierini), Galabinov, Bidaoui (84′ Gudjohnsen). All. Marino

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin (65′ Kanoute); Marras (86′ Perrotta), Monachello, Mancuso (80′ Crecco). All. Pillon

Note: Ammoniti: Campagnaro (P), Giani (S), Marras (P)