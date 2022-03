Spezia, Verde per la salvezza: «Trasformiamo la pressione in energia»

Il giocatore dello Spezia Daniele Verde si è espresso sul percorso verso la salvezza: «Trasformiamo la pressione in energia positiva»

L’esterno dello Spezia Daniele Verde ha parlato a Il Posticipo della stagione dei bianconeri. Ecco le sue parole sul delicato finale di stagione.

LE DICHIARAZIONI – «Sicuramente qualcuno sentirà la tensione, in squadra abbiamo giocatori di una certa esperienza che possono aiutare. In ogni caso, molti giovani hanno già giocato partite simili. Contro il Cagliari la squadra è stata in grado di trasformare la pressione in energia positiva. Dovremo semplicemente ripeterci, giocando con entusiasmo e serenità».