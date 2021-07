Leonardo Spinazzola suona la carica in vista della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra: le dichiarazioni del terzino

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

ITALIA – «In quel centro ci andrò domani con tutta la squadra. Sto bene, sono più emozionato ora di quando ero dentro la squadra. Rimuovere quell’episodio è un po’ difficile ma cerco di pensare alle cose belle della vita che ho e vado avanti con quelle. I compagni mi hanno emozionato tantissimo, li ho ringraziati per due ore, ho aspettato che mi richiamassero e mi ricantassero la canzone in pullman. Poi sapevo che li avrei raggiunti a Wembley per la finale. Vinciamo? Lo spero, partiamo 50 e 50, loro sono molto forti con individualità incredibili. Sono giovani ma fenomenali. Poi non subiscono gol ma noi abbiamo grande qualità, ce la possiamo fare».

TOP A LIVELLO MONDIALE? – «Vi ringrazio tanto, c’è più consapevolezza, era il palcoscenico più bello e importante della mia carriera. Io ho sempre creduto in me stesso ma è stato davvero incredibile».

RIALZARSI DALLE DIFFICOLTA‘ – «L’importante è sempre rialzarsi, mai smettere di credere in te stesso, un pochino di fortuna devi averla perché gli episodi ti cambiano anche la carriera. Il ruolo mi ha aiutato tantissimo, a 16 anni mister Baroni mi disse che per giocare ad alti livelli mi sarei dovuto spostare terzino. Io non ho fatto mai tanti gol, non ho questa foga. Poi a Siena mister Beretta mi spostò a quinto, mi trovai molto bene».