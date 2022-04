Spinazzola, il chirurgo che lo ha operato: «In campo entro fine stagione. In futuro…». Le parole di Lasse Lempainen

Lasse Lempainen, chirurgo finlandese che ha operato Leonardo Spinazzola e lo ha visitato negli ultimi giorni, si è espresso così sul rientro dell’esterno della Roma e della Nazionale.

Le sue parole: «Tutti i test hanno dato indicazioni positive: stabilità, resistenza e velocità. Credo che lo rivedremo in campo prima della fine di questa stagione. Ora può iniziare ad allenarsi con la squadra per trovare la migliore condizione atletica. Non giocherà da subito 90 minuti, si inizia per gradi quindi 10-15 minuti a partita. Nel nostro percorso abbiamo studiato ogni elemento per prevenire altri tipi di infortuni. Non bisogna avere fretta, la rottura del tendine d’Achille è stata totale in questo caso».