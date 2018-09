Il presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, è tornato a parlare sulle colonne della Gazzetta dello Sport senza lesinare una battuta all’Inter

Sette punti nelle prime tre giornate, un attacco da urlo (il secondo migliore del campionato) e un progetto che, adesso, sembra davvero possa decollare. Il Sassuolo di Giorgio Squinzi è partito fortissimo in campionato trascinato da Boateng e da De Zerbi. Il patron neroverde si lascia andare anche ad una battuta: «Non sono stupito, siamo noi l’anti-Juve! Abbiamo cambiato tanto, eppure in campo stiamo già raccogliendo ottimi risultati..». I paragoni si sprecano e molti confrontano la squadra di De Zerbi a quella magica di Di Francesco ma Squinzi predica calma: «Simili? E’ presto per dirlo, ma il nostro calcio mi piace molto. Come con Eusebio, anche ora attacchiamo sempre con almeno tre uomini, è un calcio molto propositivo». Diversa era la storia con Iachini: «Non smetterò mai di ringraziarlo, ma era un momento diverso. Ci doveva portare alla salvezza, e l’ha fatto».

Noto tifoso milanista, Squinzi non risparmia una battuta all’Inter e a Luciano Spalletti, il quale aveva detto che prima di Sassuolo-Inter il patron emiliano non avrebbe trovato spazio per un’altra targa-ricordo della vittoria neroverde: «Alla vigilia della partita coi nerazzurri, Spalletti mi aveva detto che stavolta non avrei trovato spazio per un’altra targa. Come no». Mentre sul Milan di Gattuso è fiducioso: «Se mi piace il nuovo Milan? Moltissimo. E sta dimostrando che non è solo grinta. I cinesi del Milan? Era una situazione molto strana fin dall’inizio, quelli dell’Inter invece sono affidabili», conclude Squinzi.