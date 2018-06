Darijo Srna è ad un passo dal vestire la maglia rossoblu del Cagliari: ecco tutti gli aggiornamenti

Chi mastica un po’ di calcio internazionale, nel sentire il nome di Darijo Srna, penserà subito ai tanti anni trascorsi con la maglia dello Shakhtar Donetsk addosso e con la fascia da capitano al braccio. Il terzino destro, in questa sessione di calciomercato, si appresta a lasciare l’Ucraina dopo 15 anni di militanza nel club arancionero. L’ultima stagione del croato non è stata delle più felici, visto che Darijo è stato squalificato per doping e potrà tornare a disputare match ufficiali soltanto da prossimo 23 agosto.

Il Cagliari ha approfittato della scadenza del contratto che lo lega alla squadra di Donetsk fino al 30 giugno 2018 per regalarsi, a parametro zero, il primo rinforzo di questa campagna estiva. La società sarda, dunque, ripete, in sostanza, le operazioni Bruno Alves e Van der Wiel, che arrivarono in rossoblu per sposare il progetto tecnico rossoblu ma anche per vivere in una terra meravigliosa come la Sardegna. L’Inter ha provato ad inserirsi, ma Srna sarà un giocatore del Cagliari. Oggi, infatti, sta svolgendo le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoblu, anche se non sono ancora emersi i dettagli sulla durata.