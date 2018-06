L’esperto terzino destro Darijo Srna è pronto a firmare con il Cagliari. Trovata l’intesa tra le parti: presto le visite mediche

E’ Darijo Srna il primo colpo per il Cagliari di Rolando Maran. Il club rossoblù ha deciso di puntare su un elemento di comprovata esperienza internazionale e punterà sul laterale croato, ex capitano dello Shakhtar. Dopo un’attesa snervante, durata oltre 10 giorni, il giocatore ha detto sì alla proposta del Cagliari. Il terzino, svincolato, era arrivato in Sardegna lo scorso 4 giugno quando aveva visitato il centro sportivo dei rossoblù.

Poi si è parlato di un contatto con l’Inter ma la notizia non ha trovate grosse conferme. Ora è ormai a un passo la firma con il Cagliari. Secondo Sky Sport, il giocatore ha accettato l’offerta del Cagliari e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche con il club sardo. Il giocatore è stato squalificato con lo Shakhtar, per doping, e sarà schierabile a partire dal 23 agosto, quando terminerà la squalifica.