Stadio Roma, Pallotta cerca il sostituto di Parnasi

La questione stadio continua a tenere banco in casa Roma. Stadio Roma: Pallotta si muove con decisione per trovare gli investitori che rilevino le quote di Parnasi

Roma in ansia per la questione stadio. Il club giallorosso non ha ancora risolto i suoi problemi relativi all’impianto che dovrebbe sorgere a Capannelle, al posto dell’ex ippodromo Tor di Valle. Il Corriere dello Sport sottolinea la volontà del presidente della Roma, James Pallotta, di accelerare ancora, nonostante le difficoltà. Il presidente aveva pensato in un primo momento di sostituirsi all’imprenditore Parnasi ma questa sembra essere, almeno per il momento, un’ipotesi poco poco praticabile.

«A meno che non ci sia un disastro epocale, cosa che escludo perché tutte le istituzioni in conferenza dei servizi hanno dato l’ok, si procederà con lo stadio della Roma, eventualmente apportando le modifiche che servono» aveva detto pochi giorni fa il sindaco Raggi. La Roma dunque va avanti nel progetto stadio. In attesa del nulla osta definitivo, a febbraio o marzo, Pallotta si muove con decisione per trovare gli investitori che rilevino le quote di Parnasi. Nelle ultime ore sta prendendo largo l’ipotesi Salini Impregilo. Presto nuovi aggiornamenti sulla vicenda Stadio Roma: Pallotta non molla e va avanti.