STATS – Benfica-Inter, Gonçalo Ramos vs Lautaro Martinez

Benfica-Inter è anche la sfida tra i due attaccanti: il portoghese Gonçalo Ramos e l’argentino Lautaro Martinez

Non sono loro i principali bomber di coppa ma è anche attraverso la prestazione che saranno in grado di offrire stasera che Benfica-Inter potrà stilare un verdetto piuttosto che un altro. Gonçalo Ramos ha all’attivo 3 reti in questa edizione di Champions League (4 quelle siglate nei preliminari), che lo portano a un totale di 8 in 23 presenze. Meglio di lui, nel virtuoso percorso fatto fin qui dalla squadra di Schimdt, ci sono l’ex di turno Joao Mario a quota 6 e il talentuoso Rafa Silva con 5 centri. Lautaro ha segnato un solo gol, anche se quello di Barcellona-Inter, suggeritogli da Calhanoglu e realizzato con una conclusione che ha baciato entrambi i pali prima di finire in rete, si può considerare una confezione di lusso, uno di quegli exploit che fa la fortuna dell’autore per quante meritate visualizzazioni fa in giro per il mondo. Anche l’argentino ha segnato 8 reti in Champions al pari del rivale, ma con un po’ di gare in più: 31. E anche nell’Inter sono altri i bomber migliori: Dzeko, possibile partner di stasera con 3 gol, e Lukaku, alternativa al bosniaco, che ha colpito Viktoria Plzen e Porto, entrambi a San Siro. Quali sono le caratteristiche emerse quest’anno in Europa da parte del ventunenne portoghese e del venticinquenne campione del mondo? Andiamo a metterle a confronto col Foot Radar.

FASE DI POSSESSO – Lautaro è superiore in tutto. Unica voce in cui Gonçalo riesce leggermente a prevalere è nei passaggi ricevuti. Sintetizzando: ecco la differenza tra una seconda punta e il terminale delle azioni offensive.

FASE DIFENSIVA – Entrambi lavorano. L’interista prevale nettamente nei recuperi. Il lusitano è cattivo il giusto, anche a costo di fare fallo e ricevere cartellini gialli.

FASE OFFESIVA – L’insieme di Gonçalo Ramos si divora quello disegnato da Lautaro Martinez. Del resto stiamo parlando di un giocatore che in questa stagione ha fatto 25 gol in 38 partite tenendo conto di tutte le competizioni del club, ai quali vanno aggiunti anche 11 assist.

FASE AEREA – Idem come sopra, non c’è confronto. Anche se Lautaro, con un colpo di testa da corner battuto da Calhanoglu, ha deciso il derby di ritorno in campionato.

