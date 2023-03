STATS – Europa League 2022-23: chi segna di più in casa?

Europa League 2022-23, uno sguardo alle squadre ancora in corsa agli ottavi: ecco chi ha segnato maggiormente in casa

Oggi scatta la fase a eliminazione diretta dell’Europa League con l’andata degli ottavi di finale. Dopo la fase dei playoff, con “la discesa agli inferi” delle terze della Champions, si è completato il quadro. Ovviamente, da adesso in poi scatta tutto un altro tipo di competizione. Ma quali sono le 5 squadre che finora hanno segnato maggiormente sfruttando il fattore campo? Attraverso questo dato si scoprono un po’ di cose sulle gare che vedremo dalle 18.45. Compresa qualche sorpresa piuttosto grande.

FENERBAHCE – Sono i turchi ad avere messo a segno 11 reti in 4 incontri. Gli ottavi li mettono di fronte al Siviglia, che in Liga sta piuttosto male e che è reduce da una scoppola di proporzioni tennistiche con l’Atletico Madrid. Prima gara in Spagna. Sarà bene che la squadra collezionista di Europa League ai tempi di Emery sfrutti il favore del pubblico amico perché poi al ritorno farà molto caldo. E non per ragioni meteorologiche.



PSV – Il buco nero dell’Europa League, dopo essere stato eliminato ai playoff di Champions da un non irresistibile Rangers Glasgow. Proprio ai playoff a Eindhoven ha provato a ribaltare un clamoroso 3-0 patito a Siviglia, ma si è fermato a “soli” 2 gol, segnati per di più solo nel finale.



FEYENOORD – Squadra che guida l’Eredivisie senza un bomber vero ma con grande capacità di tiro dei suoi centrocampisti. Il de Kuip aiuta, è una bolgia quando ci si mette. Gli ottavi li vivrà contro lo Shakhtar, gara di ritorno.



ROMA – Ha prodotto 9 gol in 4 incontri e gli ultimi 2 con il Salisburgo suggeriscono che la squadra è assolutamente pronta. Ma contro la Real Sociedad non sarà facile farne altrettanti, la sua difesa nei gironi è stata la migliore insieme all’Union Berlino, solo 2 reti incassate.



MONACO – A Montecarlo ha rifilato 3 reti al Trabzonspor e 4 alla Stella Rossa nel girone. Ai playoff ne ha aggiunti 2 al Bayer Leverkusen ma ai rigori l’errore di Matazo ha interrotto il cammino europeo.