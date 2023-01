STATS – Milan-Torino, i numeri condannano De Ketelaere

«Un buon inizio – palo di testa e tiro parato – ma anche lunghi minuti di niente»: La Gazzetta dello Sport boccia con un 5 la prestazione di Charles De Ketelaere in Milan-Torino, non ritenendo sufficiente l’aver sfiorato il primo gol in rossonero (non tutti sono d’accordo: il Corriere della Sera lo salva con il 6).

Stefano Pioli lo ha schierato al centro dell’attacco, almeno fino a quando non sono stati effettuati i cambi ed è arrivato Giroud a fare il centravanti. Dove è entrato in azione il talento belga?

Il campo ci riproduce le zone di campo dove De Ketelaere ha toccato più palloni. In una gara dove il suo contributo alla manovra rossonera non è stato particolarmente elevato (45 i palloni giocati su un totale di 947 da parte della squadra), in area di rigore è entrato il 13,3%.

Cliccando in quella zona, avete come modo di scoprire come non abbia mai avuto un’opportunità nella zona centrale, né in area piccola, né all’altezza del dischetto, a dimostrazione che non si può parlare nel suo caso di una vera e propria prima punta, cosa del resto nota. Come prevedibile, la zona di competenza è stata la trequarti (quasi un pallone su 3 giocato poco prima dell’area) e non sono mancati gli spostamenti sulla fascia destra.

Gli altri numeri dell’ex Bruges quali sono?

PASSAGGI – Ne ha effettuati 30, 25 dei quali andati a buon fine. Prevedibile che i meno precisi siano stati quelli in verticale (72%), mentre i più puliti sono stati quell’indietro (1 solo errore su 13).

TIRI – Non ha segnato, ma De Ketelaere è andato 4 volte al tiro, una volta da fuori e tre volte in area, compreso il palo colpito da azione d’angolo

CONTRASTI – A dare una sensazione d’incompiutezza e di fragilità ci sono i numeri dell’agonismo. Un solo fallo subito e un altro commesso. Ma, soprattutto, 2 contrasti effettuati e 5 duelli difensivi, tutti persi, così come nei dribbling riusciti (indice di qualità, ma anche di chi osa perché ci crede). Probabilmente è qui, in questo 100% negativo che segnala una mancanza di determinazione, che CDK deve svoltare assolutamente