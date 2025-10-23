Steaua Bucarest Bologna, la dedica di Niccolini a Italiano: «Non l’ho ancora sentito, ci tenevamo a dedicargli questa vittoria». Le sue parole

Steaua Bucarest Bologna: le parole del vice di Italiano dopo il successo del Bologna sul campo della Steaua Bucarest

Il Bologna continua a vivere un momento magico: dopo le due vittorie consecutive in campionato, i rossoblù hanno conquistato anche il primo successo europeo della stagione. A Bucarest, contro l’FCSB (ex Steaua), la squadra si è imposta per 2-1, grazie alle reti nel primo tempo di Odgaard e Dallinga, decisive per blindare i tre punti. Al termine della sfida è stato Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, a presentarsi ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione del Bologna.Le parole:

DEDICA ITALIANO – «Non l’ho ancora sentito, ci tenevamo a dedicargli questa vittoria, perché è uno che vive di calcio e soffriva a stare a casa e guardare la squadra in tv»

PARTITA – «L’approccio è stato quello giusto, i primi 30-35 minuti abbiamo fatto bene, poi ci sta soffrire un pochino in trasferta. Abbiamo avuto tantissime occasioni per il terzo gol sia sul 2-0 che dopo il 2-1 loro. Abbiamo preso un palo oltre a tante parate del portiere, ci è mancato solo quel gol per chiuderla oggi»

ODGAARD – «Nella nostra squadra abbiamo tanti doppioni, anche tre o quattro giocatoi nello stesso ruolo. Le sue caratteristiche però quasi nessuno le ha. Ha tiro, passaggio, sacrificio e fa anche gol»

ATTACCANTI – «In certe situazioni dobbiamo essere un pochino più altruisti, perché dovevamo chiudere la partita per soffrire un pochino di meno. Capisco gli attaccanti che vogliono fare gol, come oggi Orso che non aveva ancora fatto gol, per questa volta glielo possiamo perdonare. Dallinga? Si allena sempre forte ed è sempre positivo»

