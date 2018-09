Stipendi Atalanta 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori nerazzurri: l’elenco completo

Non farà l’Europa League, dopo l’eliminazione subita per mano del Copenaghen, ma l’Atalanta cercherà comunque di fare un grandissimo campionato. D’altronde, ormai, ha abituato tutti benissimo. I nerazzurri, non a caso, hanno un monte ingaggi da squadra di metà classifica: 27 milioni di euro. Il più pagato è Alejandro Gomez, che percepisce 1.6 milioni a stagione, mentre il secondo più pagato è Duvan Zapata (1.5 milioni). Il meno pagato? Il terzo portiere Francesco Rossi, che percepisce 100 mila euro a stagione.

