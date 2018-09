Stipendi Chievo 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori gialloblù: l’elenco completo

La paura di retrocedere non può e non deve più far parte del Chievo, che nella passata stagione ha raggiunto la salvezza per il rotto della cuffia. Tuttavia, la società non è intervenuta in maniera drastica in sede di mercato, confermando gran parte dei titolari e irrobustendo la rosa con diverse scommesse. La prima è Filip Djordjevic, in uscita dalla Lazio, che è anche l’uomo con l’ingaggio più alto, visto che percepisce 700 mila euro a stagione al pari di Giaccherini, Tomovic e dell’altro nuovo arrivato Joel Obi. Il monte ingaggi complessivo si aggira intorno ai 21 milioni di euro.

