Stipendi Inter 2018-2019: quanto guadagnano i giocatori nerazzurri

Monte ingaggi all’altezza della Champions League. Un obiettivo che l’Inter ha raggiunto con tanto, tantissimo sudore. Una missione che l’Inter è riuscita a completare anche grazie a Mauro Icardi, il riferimento di un attacco che grazie a lui è uno dei più competitivi a livello internazionale. Ed è anche per questo motivo che Icardi è il giocatore più pagato della rosa naerazzurra: guadagna quasi cinque milioni di euro a stagione ed è pronto a volerne anche di più, se in zona gol dovesse ancora far faville. Dietro di lui, il nuovo arrivato Radja Nainggolan, che percepisce lo stesso stipendio di Roma (4.5 milioni a stagione). Il meno pagato dell’Inter? Il terzo portiere Tommaso Berni, che percepisce 200 mila euro netti all’anno. Ecco tutti gli stipendi dei giocatori dell’Inter 2018-2019.

MAURO ICARDI – 4.9 milioni a stagione

RADJA NAINGGOLAN – 4.5 milioni a stagione

STEFAN DE VRIJ – 3.8 milioni a stagione

KWADWO ASAMOAH – 3.5 milioni a stagione

JOAO MIRANDA – 3 milioni a stagione

IVAN PERISIC – 3 milioni a stagione

JOAO MARIO – 2.7 milioni a stagione

MARCELO BROZOVIC – 2.5 milioni a stagione

SAMIR HANDANOVIC – 2.5 milioni a stagione

ANDREA RANOCCHIA – 2.4 milioni a stagione

BORJA VALERO – 2.2 milioni a stagione

ANTONIO CANDREVA – 2.2 milioni a stagione

MATTEO POLITANO – 2 milioni a stagione

MATIAS VECINO – 1.7 milioni a stagione

DANILO D'AMBROSIO – 1.6 milioni a stagione

LAUTARO MARTINEZ – 1.5 milioni a stagione

ROBERTO GAGLIARDINI – 1.5 milioni a stagione

DALBERT – 1.2 milioni a stagione

MILAN SKRINIAR – 1.2 milioni a stagione

YANN KARAMOH – 1 milione a stagione

DANIELE PADELLI – 500 mila euro a stagione

ALESSANDRO BASTONI – 250 mila euro a stagione

TOMMASO BERNI – 200 mila euro a stagione

Stipendi Inter 2018-2019: quanto guadagna Spalletti