Stipendi Lazio 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori biancocelesti: l’elenco completo

C’è da tentare una scalata all’Europa League ed al tempo stesso, magari, centrare un piazzamento in Champions a fine campionato. La Lazio del presidente Claudio Lotito, ancora per un anno s’è affidata al DS Igli Tare, che nel limite delle possibilità ha cercato di rendere quanto più competitiva la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi. Proprio Inzaghi è chiamato a bissare quanto di bello conquistato lo scorso anno e, dopo la partenza di Felipe Anderson, riparte dalla conferma in attacco del bomber Ciro Immobile assieme ad altri nomi come Milinkovic, Parolo e Lulic. Il totale degli ingaggi è di 66 milioni di euro, dove spiccano i più pagati Leiva ed Immobile a quota 2,3 milioni di euro ed il meno pagato Rossi a 300.000.

