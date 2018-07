Stipendi Napoli 2018-2019: il costo della rosa azzurra. Ecco quanto guadagnano i giocatori del Napoli. Le cifre

Monte ingaggi contenuto, ma in forte ascesa. Come le ambizioni. Il Napoli della gestione Aurelio De Laurentiis, dal punto di vista della gestione economico-finanziaria, dimostra di essere al top in Italia. Costi ragionati, nessuna follia, tutto inquadrato in una logica di auto-finanziamento che ha portato la società azzurra a battagliare con la Juventus per lo Scudetto nella stagione 2017-2018. Lo strappo alla regola del 2018-2019 è stato fatto per l’allenatore: Carlo Ancelotti percepisce infatti un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto al giocatore più pagato della rosa, che è Lorenzo Insigne (3.6 milioni a stagione più bonus). Il nuovo arrivato Fabian Ruiz ha strappato un ingaggio da 2.5 milioni di euro netti a stagione, mentre Verdi prende un milione in meno. Il meno pagato? Strano ma vero il titolarissimo Hysaj (700 mila euro a stagione). Ma presto De Laurentiis si siederà al tavolo per adeguare il contratto del terzino albanese.

Stipendi Napoli 2018-2019: quanto guadagnano i giocatori azzurri

LORENZO INSIGNE – 3.6 milioni di euro

3.6 milioni di euro DRIES MERTENS – 3.6 milioni di euro

3.6 milioni di euro MAREK HAMSIK – 3.5 milioni di euro

3.5 milioni di euro JOSE’ MARIA CALLEJON – 3 milioni di euro

3 milioni di euro FAOUZI GHOULAM – 3 milioni di euro

3 milioni di euro FABIAN RUIZ – 2.5 milioni di euro

2.5 milioni di euro ARKADIUSZ MILIK – 2.5 milioni di euro

2.5 milioni di euro RAUL ALBIOL – 2.1 milioni di euro

2.1 milioni di euro KALIDOU KOULIBALY – 2 milioni di euro

2 milioni di euro MARIO RUI – 1.8 milioni di euro

1.8 milioni di euro VLAD CHIRICHES – 1.7 milioni di euro

1.7 milioni di euro SIMONE VERDI – 1.5 milioni di euro

1.5 milioni di euro AMIR YOUNES – 1.5 milioni di euro

1.5 milioni di euro ALLAN – 1.4 milioni di euro

1.4 milioni di euro MARKO ROG – 1.3 milioni di euro

1.3 milioni di euro ALEX MERET – 1.2 milioni di euro

1.2 milioni di euro PIOTR ZIELINSKI – 1.1 milioni di euro

1.1 milioni di euro ORESTIS KARNEZIS – 1 milione di euro

1 milione di euro OUNAS – 900 mila euro

900 mila euro LORENZO TONELLI – 900 mila euro

900 mila euro AMADOU DIAWARA – 750 mila euro

750 mila euro ROBERTO INGLESE – 700 mila euro

700 mila euro ELSEID HYSAJ – 700 mila euro

Stipendi Napoli 2018-2019: quanto guadagna Carlo Ancelotti