Stipendi Roma 2018-2019: il costo della rosa giallorossa. Ecco quanto guadagnano i giocatori della Roma. Le cifre

Con l’obiettivo della Champions League centrato a mani basse la Roma ha potuto allestire un mercato all’altezza dei sogni che ha. I giallorossi in campionato possono fare molto, ma molto meglio dello scorso anno. E per questo Monchi si è dato da fare per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, che guadagna circa 1.5 milione di euro più bonus a stagione. Il più pagato della rosa della Roma è il bomber Edin Dzeko, che percepisce uno stipendio da 4.5 milioni di euro netti. Il bosniaco è seguito da Javier Pastore, che per sposare la causa giallorossa ha comunque deciso di tagliarsi pesantemente l’ingaggio. Il meno pagato è il terzo portiere Fuzato, mentre i nuovi arrivati Kluivert, Karsdorp, Cristante, Santon e Coric guadagnano tra il milione e mezzo e il milione e trecento mila euro a stagione.

Stipendi Roma 2018-2019: quanto guadagnano i giocatori giallorossi

EDIN DZEKO – 4.5 milioni di euro

JAVIER PASTORE – 3.5 milioni di euro

KEVIN STROOTMAN – 3.2 milioni di euro

DANIELE DE ROSSI – 3 milioni di euro

PATRICK SCHICK – 2.5 milioni di euro

JUAN JESUS – 2.2 milioni di euro

STEPHAN EL SHAARAWY – 2 milioni di euro

ALEKSANDAR KOLAROV – 2 milioni di euro

MAXIME GONALONS – 2 milioni di euro

DIEGO PEROTTI – 1.9 milioni di euro

KOSTAS MANOLAS – 1.9 milioni di euro

FEDERICO FAZIO – 1.7 milioni di euro

ALESSANDRO FLORENZI – 1.7 milioni di euro

JUSTIN KLUIVERT – 1.5 milioni di euro

RICK KARSDORP – 1.5 milioni di euro

BRYAN CRISTANTE – 1.4 milioni di euro

DAVIDE SANTON – 1.3 milioni di euro

ANTE CORIC – 1.3 milioni di euro

LORENZO PELLEGRINI – 1 milione di euro

ANTONIO MIRANTE – 900 mila euro

CENGIZ UNDER – 800 mila euro

WILLIAM BIANDA – 800 mila euro

FUZATO – 500 mila euro

Stipendi Roma 2018-2019: quanto guadagna Eusebio Di Francesco