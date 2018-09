Stipendi Toro 2018-2019: il monte ingaggi. Quanto guadagnano i giocatori granata: l’elenco completo

Una squadra che vuole lottare per l’Europa League, con un monte ingaggi all’altezza degli obiettivi da raggiungere. Si presenta così, ai nastri di partenza della stagione 2018-2019, il Toro di Walter Mazzarri, attrezzato sotto tutti i punti di vista per lottare almeno per il settimo posto. Il giocatore più pagato della rosa granata è il bomber Andrea Belotti, che percepisce 1.8 milioni di euro netti a stagione. Il meno pagato l’ultimo arrivato Vitalie Damasca, che guadagna 60 mila euro a stagione. Il monte ingaggi complessivo ammonta a 43 milioni di euro.

