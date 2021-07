Stones: «Italia ha qualità importanti, daremo tutto per il paese»

John Stones ha parlato in conferenza stampa prima di Italia-Inghilterra, sottolineando l’importanza in patria di una partita di quel peso

John Stones ha parlato in conferenza stampa prima della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

FINALE A WEMBLEY – «Questa è una grande occasione per noi, la vittoria manca davvero da troppo tempo. Il fatto che la finale si giochi a Wembley rende tutto più speciale».

SOUTHGATE – «Ogni allenatore che ho avuto è stato unico per me, per il suo stile, per la sua filosofia, per le sue caratteristiche. Gareth ha fatto un lavoro incredibile, ha creato un grande gruppo. E’ un manager e una persona unica con un grande staff. Ha messo tutti insieme qui, per me una delle sue migliori caratteristiche è la calma sotto pressione così come la voglia di vincere, l’essere un manager e un leader insieme. E lo trasmette rapidamente alla squadra, è speciale averlo».

ESSERE EROI – «Dobbiamo dare tutto, sotto ogni punto di vista. Chiunque è sceso in campo finora ha dato il massimo per la maglia. Per noi è un onore rappresentare il nostro paese. Stiamo vivendo un sogno, in campo, non possiamo che ringraziare i nostri tifosi. Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi».

ITALIA – «L’Italia è una squadra forte, ha tanta qualità. Anche davanti, i loro attaccanti sono pericolosi. Insomma, giocano molto bene. Domenica mi metterò alla prova contro altri grandi giocatori ma è quel che vuoi fare da calciatore, metterti alla prova coi migliori. Bonucci e Chiellini? Non so se siano ispirazioni in campo, di sicuro lo sono dal punto di vista della professionalità»