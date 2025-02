Derby d’Italia, Stramaccioni: «Inzaghi sta alzando l’asticella, domani si decide sulle fasce. Occhio a Kolo Muani, contro la difesa a 3 ha già colpito. Ma i decisivi saranno loro…»

Derby d’Italia, Stramaccioni: «Inzaghi sta alzando l’asticella, domani si decide sulle fasce. Occhio a Kolo Muani…». Le parole

Da allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni è stato il primo allenatore a vincere contro la Juve allo Stadium. Oggi è uno dei talent di Dazn e da attento osservatore del campionato italiano legge così la sfida di domani sera a Torino.



INZAGHI É NERVOSO – «Lo capisco e ci sta, Simone è sempre stato un passionale anche da giocatore, la gara con la Fiorentina era cruciale dopo il 3-0 di Firenze e il Napoli aveva anche pareggiato al Maradona. A volte alzare l’asticella del temperamento trascina tutto l’ambiente».

JUVE-INTER BIVIO VERITA’ – «È un test molto importante, quattro delle prime cinque si incontrano e la Juve deve convincersi di poter tornare grandissima con una consapevolezza che passa attraverso gare come questa. Ha le qualità per giocarsela contro chiunque, finora è mancato un pizzico di continuità».

IL SUO JUVE-INTER E L’OGGI – «In quella Juve Pirlo, Marchisio e Vidal erano dominanti e complementari fra loro, Zanetti e Cambiasso sapevano come gestire e vincere queste gare. La battaglia in mediana può incidere domani: occhio a Koopmeiners, quando sei un giocatore di livello internazionale e il tuo rendimento è inferiore al tuo valore queste sono le serate giuste per invertire la rotta. Per l’Inter dico Calhanoglu, ha avuto una stagione travagliata per gli infortuni e in più era il grande assente dell’andata».

DUMFRIES E DIMARCO – «Quando giochi a 3 contro una squadra che occupa il campo con i 4 difensori e le 2 ali larghe come fa la Juve, il lavoro dei quinti è sempre decisivo, perché chiamati a tante letture tattiche importanti. Dumfries e Dimarco sono fondamentali, Motta sviluppa da sempre molto del suo gioco sulle catene laterali: sarà una zona chiave».

KOLO MUANI – «Kolo Muani è in forma strepitosa, ed è un attaccante scomodo da marcare soprattutto per una difesa a tre: è abilissimo a leggere gli spazi da attaccare. Lo ha già dimostrato tre mesi fa, proprio in coppia con Thuram a San Siro contro la Nazionale…».