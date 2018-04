Strootman-Barella: l’Inter si rifà il look ma potrebbe partire un big

L’Inter pensa a una rivoluzione in mezzo al campo. I nerazzurri seguono Strootman e Barella. Brozovic potrebbe partire

L’Inter pensa al mercato estivo e potrebbe rinnovare il proprio centrocampo. I nerazzurri hanno incontrato diverse difficoltà nel corso della stagione, specie nella zona nevralgica del campo. Luciano Spalletti ha faticato a trovare i giusti meccanismi ma nell’ultimo mese e mezzo ha trovato la quadra con Gagliardini e Brozovic nei due di centrocampo e con Rafinha sulla trequarti. Vecino e Borja Valero, i due acquisti estivi, hanno deluso dopo aver avuto un buon impatto. L’Inter pensa a nomi nuovi in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport la società meneghina sogna di comporre una cerniera di centrocampo composta da Kevin Strootman e Nicolò Barella.

Il centrocampista della Roma ha una clausola da 45 milioni di euro e bisognerà lavorare per offrire un contratto importante e per convincere l’olandese a lasciare la Capitale dopo il rinnovo arrivato pochi mesi fa. Per Barella invece non sarà semplice a causa delle richieste esose del presidente del Cagliari che in prima istanza ha chiesto 50 milioni di euro. L’Inter potrebbe finanziare uno dei due colpi con una cessione importante: quella di Marcelo Brozovic. Il futuro del centrocampista croato è un rebus: il giocatore sta trovando continuità ma con una buona offerta (la speranza è quella di incassare 50 milioni) potrebbe andare via.