L’Inter cerca rinforzi a centrocampo. Contatti avviati per Kevin Strootman. Piace anche Barella. Spalletti non ha dubbi

L’Inter ha bisogno di nuovi rinforzi a centrocampo e Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare. Il tecnico ha chiesto alla dirigenza uno sforzo e vorrebbe un centrocampista d’esperienza e un giovane per puntellare la mediana. Vecino e Borja Valero non hanno convinto e così Lucio avrebbe scelto di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Contatti già avviati per Kevin Strootman, Spalletti vuole anche Nicolò Barella. Il centrocampista olandese ha una clausola da 32 milioni di euro e ha un ottimo rapporto con l’allenatore toscano, sin dai tempi dell’avventura romana.

Secondo La Gazzetta dello Sport, con i due centrocampisti si può anche virare sul 4-3-1-2 per far convivere Icardi e Lautaro Martinez ma molto dipenderà dalla Champions League: i nerazzurri potranno lanciare l’assalto al centrocampista olandese in caso di qualificazione alla prossima Champions. Dalla partita con la Lazio passerà anche il mercato dei nerazzurri. Discorso differente per Barella. Il mediano classe ’97 del Cagliari potrebbe andare via in caso di retrocessione in B dei sardi ma anche in caso di permanenza (il prezzo potrebbe variare a seconda del piazzamento finale dei rossoblù). I nerazzurri potrebbero inserire nell’affare alcuni giovani talenti come Pinamonti, Odgaard, Zaniolo ed Emmers.