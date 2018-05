L’Inter cerca rinforzi a centrocampo. I nerazzurri pensano a Strootman della Roma e a Barella del Cagliari. Piace anche Cristante dell’Atalanta

Movimenti a centrocampo in casa Inter. Il club nerazzurro pensa già alla prossima stagione e valuta alcuni interventi per migliorare il reparto mediano. Rafinha ha dichiarato apertamente di voler restare all’Inter ma servono 35 milioni di euro. I nerazzurri pensano a un nuovo prestito ma non sarà semplice convincere i blaugrana e proprio per questo motivo valutano anche altre piste alternative. L’Inter, secondo Tuttosport, potrebbe decidere di investire a centrocampo, confermando Brozovic, sempre più incedibile. Il centrocampista croato potrebbe essere affiancato da un centrocampista di grande sostanza come Kevin Strootman.

Il mediano olandese della Roma può essere uno dei pezzi da 90 da sacrificare sul mercato e potrebbe andare via. Spalletti lo conosce benissimo e ne ha chiesto l’acquisto. Il centrocampista ha una clausola da 32 milioni di euro ma l’Inter potrebbe anche inserire una contropartita tecnica. Occhi poi su Nicolò Barella. L’Inter potrebbe decidere di investire pesantemente sul ‘nuovo Nainggolan’ del Cagliari. L’Inter potrebbe inserire alcune contropartite giovani come Pinamonti, Odgaard, Emmers o Zaniolo per abbassare l’esborso economico. Sempre nel mirino poi Bryan Cristante che potrebbe agire in posizione più avanzata, ‘alla Rafinha’.