Strootman e Gerson ai saluti: la Roma attende offerte

La Roma potrebbe cedere Kevin Strootman e Gerson dopo l’arrivo di Ante Coric. Le ultimissime notizie di calciomercato

Kevin Strootman e Gerson sono i due maggiori indiziati a lasciare la Roma. Il centrocampista olandese, più di Nainggolan, potrebbe essere il sacrificato per fare cassa. La Roma ha ingaggiato il giovane Ante Coric che dovrebbe contendere il posto a De Rossi e Gonalons in cabina di regia ma potrebbe giocare anche da mezzala e da trequartista dietro le punte. Secondo La Gazzetta dello Sport, in mediana sono previste un paio di partenze e a lasciare potrebbero essere proprio il brasiliano e l’olandese.

KS sembra essere quello meno adatto al ruolo di mezzala e potrebbe andare via. L’Inter è ancora sulle sue tracce. Il centrocampista fa gola soprattutto per la clausola di rescissione inserita nell’accordo: la scorsa estate la clausola aveva un valore di 45 milioni di euro, quest’anno di 32 milioni di euro (i giallorossi potrebbero accontentarsi anche di qualcosa in meno). Via anche Gerson, probabilmente con la formula del prestito con riscatto e controriscatto: il giocatore vuole giocare di più e potrebbe finire nell’affare Cristante con l’Atalanta.