La Juventus cerca un nuovo centrocampista. I bianconeri pensano ancora a Kevin Strootman dell’Olympique Marsiglia

La Juventus potrebbe chiudere un colpo di mercato a centrocampo. Il grande sogno rimane Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che di recente è stato accolto con grande entusiasmo dal suo vecchio pubblico e lo stesso calciatore non ha escluso il suo ritorno. Si è parlato anche di un possibile ritorno di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona che sta trovando poco spazio con la formazione catalana ma non ci sono state conferme. Secondo Top Calcio, c’è un altro nome che ritorna: Kevin Strootman.

La Juventus continua a seguire il centrocampista olandese. Kevin Strootman ha lasciato la Roma dopo la chiusura del mercato italiano e ha sposato la causa del Marsiglia allenato dal suo ex allenatore Rudi Garcia. Il centrocampista olandese ha uno stipendio importante e non è ben visto dai suoi compagni di squadra. Un inizio di stagione non particolarmente positivo in Francia potrebbe spingerlo a lasciare l’OM. Secondo Top Calcio, infatti, ci sarebbe anche lui tra gli obiettivi di mercato ma Strootman ha giocato con Marsiglia e Roma in questa stagione e non può vestire altre maglie (da regolamento non si può giocare una stagione con 3 squadre diverse) e il nome dell’olandese potrebbe tornare buono solo per giugno.