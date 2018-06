Strootman non ha dubbi: «Inter? Il mio futuro è alla Roma»

Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, ha parlato del suo futuro. Il giocatore olandese è finito nel mirino dell’Inter

Kevin Strootman si toglie dal mercato. Il centrocampista olandese di proprietà della Roma potrebbe essere uno dei calciatori da sacrificare sul mercato. I giallorossi cercano 30 milioni di euro e potrebbero ottenerli dalla partenza del calciatore olandese. Il giocatore ha una clausola da 32 milioni di euro e piace tanto all’Inter del suo ex allenatore Luciano Spalletti che cerca un profilo simile a quello dell’olandese per rinforzare il centrocampo.

Il giocatore, dopo la partita con l’Italia, ha parlato a Rai Sport del suo futuro e ha escluso un addio: «Io ho 4 anni di contratto con la Roma. Mi trovo molto bene a Roma e il mio futuro è in giallorosso». Il calciatore ha poi commentato il pareggio con l’Italia: «L’Italia ha una squadra molto giovane adesso, proprio come l’Olanda. Anche loro hanno bisogno di tempo per crescere ma hanno qualità. Ho visto un’Italia affaticata, stanca, ma quando inizierà la nuova stagione, dovrà migliorare e lavorare tanto per farlo».