Strootman-Rafinha: ecco l’Inter da Champions

L’Inter pensa a un mercato da Champions. I nerazzurri puntano alla conferma di Rafinha e all’arrivo di Kevin Strootman

L’Inter, con un finale thrilling, ha ottenuto la qualificazione in Champions League. Sarà la prima volta in Champions per Samir Handanovic e Mauro Icardi che hanno scommesso sul progetto nerazzurro alcuni anni fa e oggi ne raccolgono i primi frutti. I nerazzurri pensano al futuro e, come annunciato dal ds Piero Ausilio, è pronto un mercato di qualità per rinforzare la formazione di Luciano Spalletti. L’allenatore verrà confermato e dovrebbe anche rinnovare il contratto. I primi innesti potrebbero riguardare il centrocampo con Strootman pallino nerazzurro.

Secondo Tuttosport, sono due i nomi da cui l’Inter vorrebbe ripartire: Kevin Strootman e Rafinha. Il primo ha una clausola da 32 milioni di euro e potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Un giocatore importante, con tanta esperienza e a costi decisamente contenuti che aumenterebbe notevolmente la struttura fisica della squadra nerazzurra. L’Inter sogna un centrocampo con l’olandese e Brozovic e lavora per accontentare Spalletti. Il tecnico spinge anche per la conferma di Rafinha, decisivo nella parte finale della stagione. Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti con il Barça per parlare del futuro del giocatore. Rafinha vorrebbe restare ma servono 38 milioni per il riscatto.