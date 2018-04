Strootman come Di Francesco: «Adesso puntiamo Kiev!»

L’intervista di Kevin Strootman il giorno dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League: la Roma è in semifinale, tutto adesso è possibile

Kevin Strootman commenta la qualificazione della Roma alla semifinale di Champions League raggiunta dopo aver eliminato il Barcellona per 3-0. Queste le dichiarazioni dell’olandese ai microfoni di Roma Radio: «Per tutti i romanisti e per molti italiani è stata una serata davvero speciale. Li rovisti festeggiare in tutti i modi, anche sopra gli autobus della Capitale. Adesso non vogliamo fermarci e puntiamo la finale di Kiev. Era davvero difficile passare il turno dopo il 4-1 dell’andata, però anche noi avevamo la sensazione di non aver meritato la sconfitta. Due autogol, altrettanti rigori non dati al Camp Nou, insomma, meritavamo molto di più e il 3-0 è stato fantastico da questo punto di vista».

Conclude Strootman: «Ci abbiamo creduto fin dal primo minuto, ma il gol dell’1-0 ci ha dato quel qualcosa in più e abbiamo trovato il raddoppio non troppo tardi. E’ stata la partita perfetta. Tutti abbiamo dato il massimo, tutti, dai giocatori in campo al magazziniere. Mi ha sorpreso l’atteggiamento del Barcellona, hanno avuto paura e noi l’abbiamo sfruttata. Manolas ci ha portato in semifinale, per l’esultanza ha fatto una corsa di 70 metri. Adesso vogliamo sognare, dobbiamo sicuramente arrivare in finale, non ci basta quanto abbiamo già fatto. Rispetto per tutti, paura di nessuno, ma adesso c’è il derby con la Lazio in campionato».