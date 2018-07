Sturaro e Iago Falque: il Leicester fa la spesa in Italia

La Juventus vuole cedere Stefano Sturaro al Leicester. Le Foxes puntano anche Iago Falque per rimpiazzare Mahrez

La Juventus può cedere Stefano Sturaro. Il centrocampista non sembra rientrare nei piani bianconeri e può andare all’estero. Difficile infatti la permanenza del centrocampista ex Genoa in Italia soprattutto a causa delle richieste della Vecchia Signora che valuta il suo cartellino attorno ai 20 milioni di euro. Il centrocampista andrà via a causa dell’arrivo di Emre Can e a causa del probabile arrivo di un altro centrocampista alla corte bianconera. Il Leicester è pronto ad accontentare le richieste bianconere ma prima ha bisogno di vendere.

Stesso discorso potrebbe valere per Iago Falque. Il Leicester ha un tesoretto di 17 milioni tra quanto e speso e incassato fin qui e ha bisogno di cedere altri giocatori per acquistare. Il granata è uno degli obiettivi e il Torino ha chiesto 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Secondo Tuttosport, non è da escludere una partenza del gioiello spagnolo che tanto bene ha fatto in maglia granata. Vardy, Okazaki, Musa e Iheanacho (che lo scorso anno fu l’acquisto più costoso del club, ma ha deluso) rimpolpano il reparto offensivo delle Foxes ma almeno due di loro devono andare via.