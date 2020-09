Suarez Juve: settimana prossima decisiva, il Pistolero si avvicina

Luis Suarez si avvicina alla Juventus: la settimana prossima decisiva per la cittadinanza italiana per il Pistolero

Nella prossima settimana ci sarà un appuntamento decisivo per il trasferimento di Luis Suarez alla Juve. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Pistolero sosterrà l’esame B1 d’italiano. Un passaggio decisivo per ottenere il passaporto comunitario, l’ultimo vero ostacolo tra lui e la Juventus. Il segno che la macchina della burocrazia si è mossa spedita.

La Vecchia Signora ha scelto da giorni la strada che porta all’uruguaiano e ha deciso di percorrerla nonostante le difficoltà inattese emerse nel tragitto. Lo status di extracomunitario per il nostro calcio ha spaventato soltanto all’inizio, poi le energie della Signora si sono moltiplicate a tutti i livelli per risolvere l’inghippo in tempo utile. La fiducia è crescente, nonostante l’iter rimanga comunque complicato e il tempo stringa.

La permanenza di Messi a Barcellona, almeno al momento, non pare aver cambiato lo scenario di fondo: resta sia la volontà del presidente Bartomeu di privarsi dello stipendio del Pistolero sia quella dell’uruguaiano di fuggire da un’aria diventata irrespirabile. Insomma, un’era è finita per entrambi. Certo, le parti hanno bisogno di venirsi incontro dal punto di vista economico (e anche politico): il giocatore pretende una buonuscita, il club nicchia, ma l’accordo è fattibile senza troppi patemi magari grazie proprio alla Juve e l’inserimento di ricchi bonus.

Il piano B resta Edin Dzeko dopo che i bianconeri hanno sondato il terreno di Edinson Cavani e hanno preferito virare su altri obiettivi dopo le richieste altissime d’ingaggio da parte del Matador.