La Juventus prova il colpo Luis Suarez a parametro zero: l’attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona. Le ultime

Il mercato della Juventus potrebbe prevedere un autentico colpo a sorpresa. Come riportato Sky Sport, la dirigenza bianconera ha sondato il terreno per Luis Suarez, in uscita dal Barcellona.

L’attaccante uruguaiano sta trattando con i blaugrana per la buonuscita di 25 milioni di euro, arrivando così in Serie A a parametro zero.