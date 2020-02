Suggestione dalla Germania: Rangnick prossimo allenatore-ds del Milan?

La Bild spara la bomba: Ralf Rangnick potrebbe diventare il nuovo allenatore e direttore sportivo del Milan

Dalla Germania insistono. Ralf Rangnick entrerà a far parte del Milan nell’insolita veste di allenatore-direttore sportivo. Dopo le voci (e le conseguenti smentite) circolate in passato, la Bild rilancia questa ipotesi.

Il direttore tecnico della Red Bull in Brasile e negli Stati Uniti, sarà del Milan in estate in questo duplice ruolo. Il quotidiano tedesco parla di trattative avanzate e che potrebbero concretizzarsi proprio a partire dalla prossima stagione.