Inter, la spesa di Suning sale a 1 milardo. E quell’offerta rifiutata…

Suning fa sul serio e ha investito quasi 1 miliardo per il club nerazzurro. Mesi fa anche un rifiuto importante

L’Inter si appresta a diventare al 100% di proprietà di Suning. I nerazzurri, entro il 26 ottobre, dovrebbero chiudere l’operazione con il presidente Erick Thohir, rilevando il 31% delle quote in possesso dell’indonesiano per una cifra vicina ai 200 milioni di euro. L’operazione però potrebbe anche chiudersi dopo quella data (il 26 ottobre c’è l’Assemblea dei Soci) ma non rappresenterebbe un problema perché Thohir rimarrebbe nel CdA come presidente insieme a tre collaboratori, fino al momento dell’addio definitivo. Suning è pronta a compiere l’ultimo passo: si presentò con un aumento di capitale da 142 milioni in aggiunta ai 128 per l’acquisto delle quote di Moratti-Thohir.

Nel corso delle due stagioni ha iniettato sotto forma di prestito soci circa 336 milioni e ha aggiunto anche 80-100 milioni per i diritti per il naming rights della Pinetina, delle maglie da allenamento e di altre sponsorizzazioni: 56 già nel primo bilancio con la maggioranza Suning e 40 nel secondo chiuso a giugno. Con l’acquisto del 31% delle quote in mano a Thohir, la spesa di Jindong Zhang salirebbe a circa 1 miliardo di euro. Suning, tra i connazionali che hanno investito nel calcio europeo, è quello che sta confermando più di ogni altro la sua serietà e vuole continuare a garantire un futuro importante ai nerazzurro, tanto che mesi fa avrebbe anche respinto al mittente un’offerta per l’acquisto dell’Inter. A riferirlo è Il Giornale.