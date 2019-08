Supercoppa Germania, Kovac: «Se perdiamo farà notizia…» – VIDEO

Supercoppa di Germania, Kovac presenta la gara in maniera ironica: «Se vinciamo nessuno ne parla, se perdiamo fa notizia»

La stagione in Germania sta per avere il suo via. Domani alle 20.30 è in programma la Supercoppa, che vedrà di fronte Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Le due squadre si stanno preparando per iniziare subito col piede giusto la stagione. Niko Kovac, tecnico dei bavaresi, ha intanto presentato la sfida in conferenza.

Ironico sul trofeo in palio: «Se vinci la Supercoppa va tutto bene, se la perdi tutto male. Se facciamo la doppietta come l’anno scorso nessuno ne parla, qualora dovessimo perdere farà notizia. Allora mettiamoci d’accordo insieme…».