Suso: «Al Milan stavo bene, ma al Siviglia si lotta sempre per vincere»

Jesus Suso ha parlato del suo momento al Siviglia e dell’esperienza al Milan

Jesus Suso, esterno del Siviglia con un passato al Milan, si è raccontato ai microfoni di Goal tra passato, presente e futuro. Lo spagnolo ha parlato anche della sua esperienza in rossonero.

«Io e la mia famiglia stavamo molto bene anche quando è arrivata l’opportunità di Siviglia. Devo dire che anche diversi anni prima c’era già stata questa possibilità e stavolta non volevo perderla. Al Liverpool era appena cambiato il proprietario e anche al Milan ci sono stati alcuni cambi di proprietà, il Siviglia invece combatte sempre in tutte le competizioni. Come squadra sai che è sempre un osso duro. Sai che il Siviglia lotterà sempre per vincere».