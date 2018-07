Suso, il Milan e il futuro che non ti aspetti

Futuro a sorpresa per Suso? Nessuno ha pagato la clausola: la nuova dirigenza del Milan lo ritiene importante

Nessuno ha versato i 38 milioni di euro necessari per l’attivazione della clausola di rescissione inserita nel contratto di Suso. Tanti gli interessi per il giocatore spagnolo. Nelle ultime ore anche il Chelsea di Sarri ha effettuato un sondaggio per provare a capire la situazione ma nessuna offerta. Il giocatore, almeno per ora, rimane al Milan ma il futuro rimane un rebus indecifrabile. Il calciatore può essere sacrificato sul mercato in nome delle plusvalenze ma la nuova dirigenza rossonera, secondo La Gazzetta dello Sport, lo ritiene un calciatore importante.

Da quanto filtra infatti la nuova società ritiene Suso un calciatore importante e valuterà attentamente le eventuali proposte che arriveranno. Da oggi, chi vuole il giocatore ex Liverpool dovrà trattare direttamente col Milan e questa è una buona notizia con i rossoneri che avranno la facoltà di decidere il futuro del giocatore. Intanto, in attesa dell’Assemblea dei soci, qualsiasi operazione di mercato, comprese quelle che potrebbero riguardare lo spagnolo, è congelata. Il Milan, a sorpresa, potrebbe anche decidere di trattenere il giocatore: molto dipenderà dalle offerte che arriveranno a Casa Milan. Intanto, nessuno ha pagato la clausola.