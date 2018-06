Suso, sirene spagnole: tre grandi club bussano alle porte del Milan

Suso nella Liga spagnola. Il giocatore del Milan piace a tre club spagnoli e potrebbe partire per 38 milioni, cifra della clausola

Il Milan continua ad avere problemi con la UEFA e potrebbe avere nuovi problemi a causa del brusco stop che ha subito la trattativa per la cessione del club con Commisso. Intanto non arrivano buone notizie per i rossoneri sul fronte mercato. Secondo Marca, Suso potrebbe lasciare il club milanista. L’esterno d’attacco spagnolo ha una clausola da 38 milioni di euro e potrebbe andare via nelle prossime settimane.

Il futuro di Suso potrebbe essere nella Liga spagnola. Atletico Madrid, Real Madrid e Siviglia, avrebbero espresso il proprio gradimento per il calciatore che ha realizzato 8 gol e ha sfornato 14 assist nelle sue 50 presenze stagionali. Lo spagnolo si è reso comunque protagonista di un’ottima annata al Milan e piace a numerosi club. Real, Atletico e Siviglia potrebbero bussare alle porte del Milan per portarlo in Spagna.