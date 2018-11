Il Milan blinda Suso: via la clausola? Lui: «Chiedete a Leonardo»

Il gioiello del Milan, Suso, è pronto a rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Ecco le sue parole sul rinnovo

Suso ha partecipato a 13 gol stagionali in 14 presenze del suo Milan. L’importanza dell’apporto dello spagnolo per i rossoneri è data dai numeri ma non solo. Il Milan vuole blindare il suo gioiello, il suo fuoriclasse, e ha già già avviato le trattative per il prolungamento dell’accordo. Pochi giorni fa infatti è andato in scena un incontro importante a casa Milan, tra l’agente del ragazzo, Alessandro Lucci, e la società rossonera. Il Milan vuole rimuovere la clausola da 40 milioni valida per l’estero per evitare beffe.

Quaranta milioni, con i prezzi che girano e con le recenti prestazioni di Suso, è un prezzo troppo allettante per i grandi club stranieri. Secondo Repubblica, il Milan è pronto a uno sforzo importante pur di trattenere lo spagnolo ex Liverpool Il giocatore dovrebbe raddoppiare l’ingaggio, arrivando a superare i 4 milioni di euro, con i rossoneri che elimineranno la clausola da 40 milioni di euro. «Dobbiamo arrivare prima al mercato, la domanda sulla clausola è più per Leonardo e Maldini» ha detto il giocatore dopo la sfida di ieri sera contro il Betis Siviglia. Il rinnovo è ormai vicino.