Svizzera, Petkovic: «Mancini ha fatto un ottimo lavoro, ma non ho paura»

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato della sfida a Euro 2020 contro l’Italia.

SFIDA – «Mancini saprà come valutarci. E noi sappiamo quello che ci aspetta. Affrontarci tre volte quest’anno sarà speciale. Per l’Italia, per noi, per tutti gli italiani e gli svizzeri. Siamo vicini di casa, ci sono molti frontalieri che lavorano da noi e viceversa. Tutti attenderanno con gioia queste partite. È una squadra molto forte, un mix di giovani e giocatori di esperienza. Mancini ha fatto un lavoro ottimo. Come giocheremo contro l’Italia, lo dirò solo al mio staff e ai miei giocatori. Dobbiamo avere rispetto di questa squadra ma non paura».

OBIETTIVI – «Superare la fase a gironi. Siamo ottimisti e realisti allo stesso tempo. Italia, Turchia e Galles sono forti, lo sappiamo. L’Italia a Roma avrà il vantaggio di giocare in casa e anche per la Turchia a Baku sarà una mezza partita casalinga. Raggiunto il primo obiettivo, ne fisseremo un altro. Speriamo di rimanere nel torneo il più a lungo possibile».