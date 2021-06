Svizzera, Petkovic: «Noi dovremo dare il 100%, la Francia no»

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in vista del match di Euro 2020 contro la Francia

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in vista del match di Euro 2020 contro la Francia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«La Francia ha moltissimi buoni giocatori, nonostante gli infortuni. Dobbiamo concentrarci sul nostro sistema e, con grande rispetto per l’avversario, cercheremo di andare avanti. A questo punto della competizione è l’unica cosa da fare. Negli ultimi due anni siamo riusciti a fare ottime prestazioni contro nazionali forti. Dovremo cercare di mettere a frutto i nostri punti di forza: contro una squadra forte come la Francia, se non daremo il 100% non sarà sufficiente. Loro dovranno dare almeno l’80%, noi il massimo».