Ultima partita di Szczesny in Champions League questa sera? Il regolamento mette con le spalle al muro il Barcellona

Questa sera Szczesny difenderà i pali del Barcellona per l’ultima volta in Champions League? Ecco cosa dice il regolamento

Wojciech Szczesny rischia una clamorosa esclusione dalla lista UEFA del Barcellona proprio nel momento cruciale della stagione. Nonostante le ottime prestazioni che lo hanno visto protagonista tra i pali blaugrana in assenza di Ter Stegen, il rientro imminente del portiere tedesco impone al club catalano una scelta difficile: secondo il regolamento UEFA, il titolare originario può essere reintegrato nella lista al posto del suo sostituto, previa comunicazione entro 24 ore dalla partita successiva. Una decisione tecnica e dirigenziale che potrebbe costare all’ex Juve la semifinale di Champions contro la vincente di Inter Bayern Monaco.

Il paradosso è evidente: Szczesny, tornato in campo dopo un ritiro temporaneo e chiamato d’urgenza dal Barça, ha convinto tutti – compreso Hansi Flick – scalzando anche Inaki Pena. Questa sera affronterà il Borussia Dortmund per un posto tra le migliori quattro d’Europa, ma potrebbe essere la sua ultima apparizione in Champions League con i catalani. Qualora il Barcellona avanzasse e decidesse di reinserire Ter Stegen, il polacco verrebbe escluso dalla lista UEFA, nonostante il ruolo decisivo giocato nel percorso.