Duro attacco a Szczesny: «E’ il punto debole della Juve»

Due ex calciatori del Manchester United, Paul Scholes e Hargreaves, hanno criticato duramente Wojciech Szczesny

Il punto debole della Juventus? Secondo Paul Scholes e Owen Hargreaves, entrambi ex calciatori del Manchester United è Wojciech Szczesny. Sul banco degli imputati dopo la sconfitta interna con lo United è finito il portiere polacco. Secondo alcuni, l’estremo difensore avrebbe avuto un’indecisione sul gol dell’1-2 e i due ex Red Devils non le hanno mandate a dire: «Non ha fatto bene il il suo lavoro – ha detto Paul Scholes – è il punto debole della Juventus. Avrebbe potuto uscire, ma è stato indeciso. Ha faticato per cinque anni all’Arsenal e non mi sembra che sia migliorato».

Hargreaves ha rincarato la dose: «Chi ha mai vinto la Champions senza un portiere di livello mondiale? La Juventus vuole vincere la Champions League e si sta preparando per farlo ma le persone che sono dietro le quinte staranno pensando di aver perso delle chances, ora che Buffon se ne è andato». Rimpianto Buffon per la Juventus? Chi lo sa. Il portiere polacco ha subito i primi due gol in Champions League proprio nella serata contro il Manchester United mentre nelle altre tre occasioni ha blindato la porta bianconera. Chissà come reagirà alle critiche. E’ anche da questo che si giudica un portiere