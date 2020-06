Szoboszlai Napoli, l’ungherese piace agli azzurri. Le ultime

Il Napoli si fa avanti per Szoboszlai, obiettivo di mercato del Milan: le ultime sul giovane centrocampista del Salisburgo

Dominik Szoboszlai è il nuovo nome in casa Napoli per rinforzare e ringiovanire il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso di Campo Aperto, format di Sky Sport 24, il ds Giuntoli avrebbe già avviato i primi contatti per il giocatore.

I raporti tra il club di De Laurentiis e il Salisburgo, detentore del cartellino, sono ottimi. Prevista un’accelerata nella trattativa, dato il folto numero di pretendenti per l’ungherese classe 2000.