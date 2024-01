Tacchinardi sul mercato Juve: «L’ideale sarebbe De Paul»

Alessio Tacchinardi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha consigliato la Juve sul calciomercato di gennaio

Alessio Tacchinardi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha consigliato la Juve sul calciomercato di gennaio. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Io credo che la Juve non debba avere rimpianti: l’Inter è forte, ma non imbattibile. Per questo, non aggiungere un rinforzo a gennaio in grado di alzare il livello nella corsa scudetto sarebbe un peccato. Cosa serve per avvicinarsi ai nerazzurri? Un centrocampista con gol nei piedi. Nella mediana attuale di Allegri l’unico che segna è Rabiot. E troppe volte l’area avversaria resta vuota, senza uno che arriva da dietro. Seve una mezzala in grado di inserirsi, uno come era Antonio Conte ai miei tempi o Claudio Marchisio più di recente. Per me la figura ideale sarebbe il De Paul che ho visto al Mondiale con l’Argentina. Poi mi rendo conto anche io che non sempre si può comprare senza fare i conti con il portafogli. Ma la Juve ha anche qualche giovane in giro per fare cassa e ripeto, con l’Inter così vicino ho paura, da tifoso bianconero, che a fine stagione potremmo rimpiangere non averlo fatto».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24