Tacconi su Di Gregorio: «Mi sembra in coma! Ma non è colpa solo sua, Spalletti è il top player di questa Juve. Vi spiego»

L’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, si è espresso duramente nei confronti di Michele Di Gregorio dopo il KO dei bianconeri contro il Como

Stefano Tacconi ha espresso giudizi severi sulla Juventus, descrivendo il portiere Michele Di Gregorio come un calciatore in forte difficoltà psicologica. L’ex estremo difensore ha auspicato una rivoluzione della rosa in caso di mancata qualificazione in Champions League, confermando però piena fiducia nel tecnico Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni a Tuttosport.

DI GREGORIO – «Mi sembra in uno stato di coma. Purtroppo non è neanche colpa sua tutto quello che sta accadendo, però prendere gol a ogni tiro per un portiere è fonte di pensieri. Il contesto? Guardi quando c’è Bremer: è fondamentale. Ma ha avuto diversi infortuni in questa stagione, sta provando a recuperare e non è stato sempre semplice. Cambio tra i pali? Questo non lo so. Spetta a Spalletti decidere, lui ha la possibilità e l’opportunità di cambiare le cose. Ma oggi come oggi, DiGre è in uno stato confusionale come tutti gli altri. Se Spalletti non vuole rovinarlo del tutto, deve dargli un’altra possibilità. Prima o poi farà qualcosa di buono».

NIENTE CHAMPIONS? – «Se la Juve non dovesse qualificarsi in Champions sarei anche contento. A quel punto il club potrebbe cacciarne via talmente tanti dalla squadra, che si libererebbe un po’ di spazio per calciatori di livello. Il tema vero però è un altro: chi li vuole questi? Vedo la corsa al quarto posto molto in salita. Ma c’è da cambiare un po’ tutto. E dopo un fallimento sarebbe anche giusto: sarei contento di non vedere più alcune delle facce che vedo in campo. Aspetto economico a parte, con un fallimento totale alcune facce non le vedresti più».

SPALLETTI – «Luciano è il top player di questa squadra. Rinnovo? Passare dai risultati è obbligatorio, è evidente. Diamogli tempo di assestare un po’ questi ragazzi. E di finire il campionato in modo degno, che oggi non è mica così. Poi si vedrà».