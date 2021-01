Tamponi Juventus: corsa contro il tempo per Cuadrado e Alex Sandro che Pirlo spera ancora di avere a disposizione con l’Inter

Juan Cuadrado e Alex Sandro ieri sera erano ancora positivi al Covid-19. Per averli a disposizione domani contro l’Inter sarà una corsa contro il tempo a suon di tamponi, sperando in una doppia negatività che permetterebbe a Pirlo di contare su due big della rosa.

Ma anche in caso di “via libera” – sottolinea Gazzetta – difficilmente scenderebbero in campo dal 1′. Rimanendo sugli out esterni, si prepara Frabotta a sinistra con Chiesa a destra, nonostante nella seduta di ieri mattina abbia lavorato solo parzialmente con la squadra.