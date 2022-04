Tardelli: «Dybala può spezzare l’equilibrio, l’Inter dipende da Brozovic». Il doppio ex verso il derby d’Italia

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha presentato così la sfida di questa sera tra Juventus e Inter. Di seguito le sue parole.

FAVORITA – «Se si deve guardare alla condizione, soprattutto a quella psicologica, dico la Juve: la squadra di Allegri è in crescita da un po’ e sta dando segnali costanti, mentre l’Inter sta accusando un periodo di difficoltà».

PROTAGONISTA – «Dybala perchè ha il dono dell’imprevedibilità in una squadra che non ha grandi spunti individuali, ma è risalita con la solidità collettiva: lui ha la singola giocata che spezza l’equilibrio».

BROZOVIC – «L’importanza per Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. A me non piace mai pensare che una squadra dipenda da un solo giocatore, ma di sicuro, quando Brozo non c’è, si vede un’Inter molto diversa. E questo probabilmente per l’unicità del croato».