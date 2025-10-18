Tardelli: «Alla Juventus manca uno come l’Avvocato e un fuoriclasse assoluto. Yildiz non lo è ancora». Le parole dell’ex bianconero

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli ha parlato a Tuttosport per analizzare il momento della Vecchia Signora.

JUVE DIVERSA – «Manca quell’impronta famigliare che l’ha sempre contraddistinta. Esiste ancora, sì, ma in una maniera ridotta. Non si può fare a meno di figure come Umberto Agnelli o dell’Avvocato… Ricordo quando entrai per la prima volta nell’ufficio di Boniperti: appena mi vide mi chiese di togliermi collanina e braccialetti vari e di andarmi subito a tagliare i capelli. Obbedii senza fiatare. Mi sembrava una richiesta più che normale per una società di quello status».

GIOCATORI ITALIANI – «Assolutamente si e non è retorica. Se alla Juventus non c’è più il giusto senso di appartenenza è anche per questo motivo. Tra i bianconeri ci sono giocatori seri che però, non essendo nati in Italia, non conoscono o non hanno vissuto in prima persona la storia del club. Indossano la maglia con professionismo, ma – inevitabilmente – con una dose di empatia incompatibile a quella che i vari Totti, Maldini e Del Piero hanno trasmesso per anni nei propri club. Chi arriva alla Juve – come nel resto delle squadre italiane – deve conoscerne a fondo la storia. Eppure questo non accade più».

SULLA JUVE DI TUDOR – «Semplice: che gli manca un fuoriclasse in mezzo al campo. Un leader tecnico che abbia personalità. Come Platini. Yildiz potrebbe diventarlo, ma per adesso non è ancora in grado di gestire da solo la squadra».

VLAHOVIC – «Dico Vlahovic senza alcun dubbio: ha dimostrato di essere quello con più gol nelle gambe. Ma va servito ed aiutato, altrimenti diventa impossibile incidere. Dusan per poter rendere deve sentire la fiducia dell’allenatore, dei compagni, dell’ambiente. Sento dire che il serbo è un giocatore “umorale”, ma chi non lo è?! Come fa a esprimersi al meglio se sente che chi lo circonda non lo ama? Per me Tudor deve scegliere cosa fare di lui: se fargli fare o meno il titolare, anche se credo che relegarlo tra le riserve sarebbe dannoso per la Juventus. Serve uno come lui, soprattutto perché nessun altro bianconero sembra in grado di fare meglio».

DAVID – «Arriva dalla Francia, dove si gioca un calcio completamente diverso dal nostro. Lo voglio ripetere: per me deve giocare Vlahovic, almeno per dieci partite consecutive. Poi vedremo».

BREMER – «Un’assenza che peserà e non poco: Gleison è un giocatore importante. Speriamo che recuperi nel più breve tempo possibile. Credo però che la Juventus a gennaio dovrà tornare sul mercato»

Consulta anche: Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV