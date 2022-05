Tchouameni: «Restare al Monaco con la Champions non mi dispiacerebbe». Le parole del centrocampista francese

Aurelien Tchouameni potrebbe restare al Monaco anche nella prossima stagione. Il centrocampista francese nel mirino di diversi top club ha parlato così del futuro.

FUTURO – «Ho un contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025. Vedremo cosa mi riserverà il futuro. Durante le finestre di trasferimento possono succedere molte cose. Andrò in vacanza e vedremo cosa succederà. Perché non restare in caso di qualificazione in Champions League? L’eliminazione nel turno preliminare contro lo Shakhtar mi è rimasta in gola. Giocare in Champions League con il Monaco non mi dispiacerebbe».